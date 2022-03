Samsung sta con l’Ucraina e toglie la Z dai suoi modelli pieghevoli

I modelli Galaxy Z Fold 3' e 'Galaxy Z Flip 3' compariranno "ripuliti" negli stati baltici: Samsung toglie la Z dai suoi modelli pieghevoli

Samsung sta con l’Ucraina e toglie la famigerata Z dai suoi modelli pieghevoli con una decisione operativa ancora in itinere. Decisione che per ora riguarda solo alcuni stati europei più “coinvolti” dalla guerra di Putin come quelli baltici di Lituania, Lettonia ed Estonia.

La notizia arriva dritta da alcuni media specializzati come il sito di News18.

Samsung toglie la Z dai pieghevoli

Per non richiamare il simbolo per eccellenza dell’invasione della Russia di Vladimir Putin in danno dell’Ucraina sarà eliminata la ‘Z’ dai nomi dei suoi modelli pieghevoli come il Samsung Galaxy Z Fold 3′ e ‘Galaxy Z Flip 3’, che adesso sono semplicemente chiamati Samsung Galaxy Fold 3 e Samsung Galaxy Flip 3.

Uno specifico report di SamMobile spiega comunque che il sito web Samsung in Ucraina mostra ancora i pieghevoli Samsung con il marchio ‘Z’, tuttavia il dato è falsato dal semplice fatto che il sito web ucraino non è stato ancora aggiornato.

Enunciazioni di testo e risorse grafiche cambiate

Attenzione: non ci sono dichiarazioni ufficiali dell’azienda sud coreana tuttavia ma la modifica sembra essere voluta. Perché? Perché non soltanto i riferimenti testuali, ma anche le risorse grafiche di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono state aggiornate per eliminare la ‘Z’ dal nome.