Sandra Milo ha avuto tanti amori e diversi ex mariti, quattro per l’esattezza. Chi sono gli uomini che sono riusciti a portarla all’altare? Due di loro le hanno regalato la gioia di diventare madre.

Sandra Milo: chi sono gli ex mariti della musa di Fellini?

Morta all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024, Sandra Milo ha avuto una vita ricca. Tante soddisfazioni a livello professionale e altrettanti amori che le hanno stravolto la vita. La musa di Federico Fellini ha avuto quattro ex mariti, due dei quali le hanno regalato la gioia di diventare madre. Il primo consorte è stato il marchese Cesare Rodighiero. L’attrice aveva soltanto 15 anni e con lui ha vissuto la terribile esperienza del lutto perinatale. Dopo un parto prematuro, il bimbo è nato morto. Le nozze, annullate dalla Sacra Rota, sono durate solo 21 giorni.

Gli ex mariti di Sandra Milo: Moris Ergas e Ottavio De Lollis

Il secondo marito di Sandra Milo è stato Moris Ergas, produttore cinematografico greco. Con lui ha messo al mondo la prima figlia Debora. La bambina è nata morta, ma grazie all’intervento di una suora – poi beatificata per il miracolo riconosciuto – è tornata in vita. Questo matrimonio è stato piuttosto turbolento. L’attrice ha affrontato 44 processi civili e penali per ottenere l’affidamento della pargola. Il terzo ex marito è stato Ottavio De Lollis, dal quale ha avuto altri due figli: Ciro e Azzurra.

Sandra Milo: l’ultimo matrimonio in favore del gossip

Quarto ed ultimo ex marito di Sandra è stato il cubano Jorge Ordoñez. Il matrimonio è stato celebrato nel 1990 ed è durato un battito di ciglia. Secondo i beninformati, l’unione è stata studiata a tavolino in favore del gossip.