Sanremo 2022, Ditonellapiaga e Donatella Rettore accusate da Hermit: “Ritornello uguale ad una mia canzone”

Ancora accuse di plagio a Sanremo 2022. Stavolta finiscono sotto attacco Ditonellapiaga e Donatella Rettore.

A finire nella bufera sono Ditonellapiaga e Donatella Rettore, in gara a Sanremo 2022. Il duo è stato accusato da un cantautore romano noto come Hermit, di aver copiato il ritornello di un suo brano. Le due artiste, attraverso lo staff, hanno preso le distanze da tale accusa dicendo che non vi è alcun fondamento nelle sue parole.

Sanremo 2022, Hermit accusa di parziale plagio Donatella Rettore e Ditonella Piaga

Pietro Barilli, in arte Hermit, è un rapper che incide i propri singoli per Island/Universal Music Italia. Non è molto famoso, ma ha comunque un seguito sui social network superiore ai 4.000 utenti. Nonostante la sua scarsa notorietà, da poco ha iniziato a far parlare di sé, alzando un polverone contro Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Hermit sostiene che le due cantanti abbiano parzialmente plagiato un suo brano che, guarda caso, si chiama proprio “Chimica“, come la canzone del duo in gara a Sanremo 2022.

Le parole di Hermit e la risposta dello staff del duo

FqMagazine è riuscito a mettersi in contatto con Hermit che ha spiegato bene tutta la situazione. Il rapper romano pare che non stia seguendo il Festival di Sanremo, ma la voce gli è arrivata dal suo manager, che ha notato troppe coincidenze tra l’EP di Hermit e la canzone del duo in gara al Festival. Incuriosito, allora, il rapper ha deciso di ascoltare la canzone di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, affermando che “sono coincidenze un po’ rare quando si parla del titolo, del mood del ritornello, dei BMP e dell’intenzione.

Le strofe non sono uguali, chiaramente, ma mica potevano copiarmi tutto il pezzo…“. A rispondere ad Hermit è lo staff del duo, che ha affermato: “non c’è niente da commentare, è una notizia inconsistente e priva di ogni fondamento“.