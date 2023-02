Dopo l’addio a Mediaset e l’approdo su Rai2 con Boomerissima, Alessia Marcuzzi colleziona un’altra grande soddisfazione lavorativa: sarà co-conduttrice del dopo Festival insiema al collega e amico Fiorello.

Alessia Marcuzzi co-conduttrice del dopo Festival

Come vuole la tradizione, al termine delle serate di Sanremo, va in onda il dopo Festival. Per l’edizione 2023, Amadeus ha scelto di affidare questo compito a due volti molto amati, ovvero Fiorello e Alessia Marcuzzi. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice, nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa.

Alessia e Fiorello a Sanremo con VivaRai2

Visto il successo di VivaRai2, il programma mattutino che lo showman siciliano conduce sul secondo canale della tv di Stato, sarà proprio questo format a commentare quanto accadrà sul palco dell’Ariston.

VivaRai2 trasloca su Rai1

In occasione del dopo Festival, VivaRai2 trasloca su Rai1. Pertanto, lo show di Fiorello con co-conduttrice la Marcuzzi andrà in onda sul primo canale della tv di Stato al termine della diretta di Sanremo.

Quanti non avranno la possibilità di seguire il programma, potranno recuperare la puntata il mattino dopo, quando il format verrà riproposto su Rai2.