Ecco gli ultimi 4 artisti che sono stati scelti per partecipare a Sanremo Giovani 2023: Dipinto, Fellow, Nausica e Omini.

La serata in cui verranno selezionati gli artisti di Sanremo Giovani 2023 che potranno gareggiare al Festival di Febbraio nella categoria Big andrà in onda il 19 dicembre su Rai1.

Le selezioni

Oltre agli 8 concorrenti annunciati dopo le audizioni a Roma del 10 Novembre, sono arrivati i nuovi nomi usciti dal contest Area Sanremo. Si tratta di: Dipinto, Fellow, Nausica e Omini.

I dodici finalisti di Sanremo Giovani sono stati selezionati dalla Commissione musicale Rai presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta, oltre a lui, dalla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, dal maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli.

In totale tra i due contest Area Sanremo e Rai, le canzoni ascoltate sono state 1323.

Le congratulazioni di Amadeus

Amadeus, direttore artistico anche di questa nuova edizione di Sanremo, ha così commentato le nomine: “Faccio un grande in bocca a lupo ai ragazzi, a loro vanno i miei complimenti perché in questi anni ho assistito a una crescita tangibile e costante. Un numero inaspettato di iscrizioni che ha superato tutti i precedenti, quattro protagonisti si aggiungono agli otto già selezionati per la finale di Sanremo Giovani. Sarà una serata imperdibile con dodici canzoni belle e dodici ragazzi talentuosi.”