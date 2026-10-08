Mauro Corona è stato ospite di "E' sempre Cartabianca" e, affrontando il tema del 7 ottobre, anniversario dell'attacco di Hamas a Israele, ha accusato Benjamin Netanyahu di essere a conoscenza del potenziale pericolo.

Puntata accesa quella di ieri di “E’ sempre Cartabianca“. Quando si è affrontato il tema del 7 ottobre, anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, è intervenuto Mauro Corona, che ha accusato Benjamin Netanyahu di essere a conoscenza del potenziale pericolo.

“Sapeva tutto”, Corona lo accusa in diretta: Berlinguer pietrificata

Ieri, 7 ottobre 2026, correva l’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele, con circa 1.200 persone uccise.

Di questo si è parlato a “E’ sempre Cartabianca“, con ospite Mauro Corona che, senza giri di parole, ha attaccato direttamente il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “Oggi ricorre l’anniversario del 7 ottobre. Non possiamo dimenticarci, però voglio dire due cosette veloci: Netanyahu sapeva benissimo che stava per accadere quel fatto lì e non ha mosso un dito.” Accuse pesantissime quelle dello scrittore e alpinista, secondo cui quindi Netanyahu era a conoscenza del potenziale pericolo per il suo popolo ma non ha fatto nulla per impedire quello che poi è successo.

E’ sempre Cartabianca, le pesanti accuse di Corona a Netanyahu

Come abbiamo appena visto, nel corso della puntata di ieri di “E’ sempre Cartabianca“, in onda si Rete 4 e condotto da Bianca Berlinguer, l’ospite Mauro Corona ha ricordato la strage di Hamas del 7 ottobre, asserendo che secondo lui il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu fosse a conoscenza del potenziale pericolo ma non abbia fatto nulla per proteggere il suo popolo.

Furono 1.200 circa le persone uccise, come ricorda lo stesso scrittore: “Perché quella orrendità che hanno prodotto, quella infamia contro 1200 persone, lui sapeva benissimo che stavano per effettuarla.” Nel corso del suo intervento, Corona ha poi spostato l’attenzione sulle conseguenze di quell’attacco, ovvero la guerra a Gaza, attaccando ancora Netanyahu: “Ha lasciato stare perché poi ha avuto la possibilità di fare giustizia con 70mila morti, di cui 30mila bambini. In pratica Corona ha collegato la presunta mancata reazione preventiva attribuita a Netanyahu alla successiva risposta militare israeliana.