É arrivata a stretto giro la replica di Ignazio Moser alle parole del padre Francesco che negli ultimi giorni ha detto la sua in merito al figlio e alla moglie Cecilia Rodriguez. Pur non facendo alcun riferimento alla nipotina in arrivo, l’ex ciclista oggi alla guida di un’azienda vinicola ha rivolto al figlio una stoccata gelida lasciando intendere di non essere particolarmente a favore del percorso professionale intrapreso da Ignazio.

Al Corriere della Sera ha dichiarato: “Ignazio si è sposato da poco con Cecilia Rodriguez, come avete letto su tutti i giornali di gossip. Fanno una vita tutta loro“. Aggiungendo: “Un po’ mi dispiace, sì. Ignazio è l’unico perito agrario in famiglia, gli ho sempre detto che al Maso sarebbe utile. Ma i figli bisogna lasciarli liberi”. Nelle ultime ore è arrivata quella che è a tutti gli effetti una replica da parte di Ignazio Moser al padre.

Ignazio Moser risponde a papà Francesco dopo la stoccata contro di lui: la replica

L’ex gieffino ha, dunque, deciso di replicare pubblicamente alle parole del papà: “Quello che non si conosce fa sempre un po’ paura. Papà è molto legato alle sue origini, alla terra, lo sport, la mia scelta è stata controcorrente, all’inizio ha fatto fatica a capirla”. Ignazio ha poi spiegato di che cosa si occupa oggi e perché ha scelto di non lavorare nell’azienda di famiglia, almeno per ora: “Ora sono imprenditore, ho aziende mie, sono meno nel mondo dello spettacolo. Quando parliamo insieme, con papà, è tranquillo, la mia scelta non è più un problema”.

Non esclude però in futuro di tornare: “Più avanti potrei tornare a lavorare a Trento, in azienda – ha sottolineato, aggiungendo, nell’intervista rilasciata al Corriere – Qualcosa continuo a farlo anche ora, gestisco i clienti su Milano, mi piace il mondo del vino, non mi sono staccato completamente”. Infine non è mancato un pensiero in merito alla figlia in arrivo, la piccola Clara Isabel che nascerà ad ottobre: “Con mia figlia voglio essere un papà diverso, più affettuoso, più libero nell’esprimere le emozioni. Su questo mio padre è sempre stato un po’ bloccato, ha un mondo di emozioni bellissime dentro, fa fatica a tirarle fuori, ma con il tempo si impara a decifrarle. Quello che conta davvero sono i mille esempi positivi che ci ha dato come padre. Un augurio? Che si goda il panorama ora e rallenti un po’”.