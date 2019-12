In Messico degli scienziati hanno sciperto una nuova specie di ragno capace di sciogliere i tessuti con il suo veleno

Un team di entomologi dell’Università Autonoma del Messico ha scoperto una nuova specie di ragno capace di sciogliere con il suo veleno i tessuti della pelle. In Italia è presente solo una specie di ragno violino

Ragno violino, nuova specie che scioglie i tessuti

Il regno animale è sempre pieno di nuove specie, ma a volta possono essere letali. Un gruppo di entomologi dell’Università Autonoma del Messico hanno scoperto una nuova specie di ragno, la 38esima presente sul territorio americano.

Il ragno violino, anche detto ragno eremita, è una specie appartenente famiglia Sicariidae e al genere Loxosceles, noti in tutto il mondo per causare il temuto loxoscelismo, una necrosi dei tessuti (epidermide e muscoli) provocata dal veleno iniettato attraverso il morso.

In realtà non si tratta di animali aggressivi, perché alla vista degli uomini scappano, ma hanno l’abitudine di nascondersi nei vestiti o nelle scarpe per ripararsi dal freddo, e di conseguenza difendersi nel caso entrino in contatto con gli esseri umani o altri predatori.

L’unica specie presente in Italia è meno pericolosa di quella messicana, ma ricordiamo che nel Bel Paese sono già presenti la malmignatta e la Vedova Nera, due delle specie di aracnidi più velenose al mondo.

All’inizio i biologi pensavano che si trattasse di una specie arrivata sul suolo messicano tramite ornamenti floreali o piante esotiche, ma in realtà hanno appurato la loro origine autoctona, quindi presenti da molto tempo in Messico ma non ancora identificati.

La prova del DNA ha confermato la diversità con altre specie di aracnidi conosciute, e ha chiamato quest’ultima specie ragno violino per via di una piccola macchia presente sul cefalotorace del ragno, simile allo strumento musicale.