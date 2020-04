Nuovi satelliti Starlink lanciati da SpaceX: si tratta della quarta volta dall'inizio del 2020 e la costellazione artificiale ne conta ora 418.

SpaceX ha lanciato 60 satelliti Starlink che si sono aggiunti a quelli già in orbita e porteranno la costellazione artificiale ad averne 418. Il tutto si è svolto alle 21:30 ora italiana e chi era interessato ha potuto seguire l’operazione in diretta sul canale YouTube dell’azienda aerospaziale.

SpaceX lancia satelliti Starlink

Si tratta del quarto lancio del 2020 realizzato dall’azienda grazie ad un razzo Falcon 9 decollato dalla base di Cape Canaveral in Florida. Come accade di consueto, SpaceX ha assicurato l’impegno a recuperare il booster con la nave “Of Course I Still Love You” situata nell’Oceano Atlantico in attesa dell’arrivo. Questo tipo di razzo è già stato utilizzato precedentemente durante il primo volo senza equipaggio della Crew Dragon. La stessa che nel mese di magio 2020 potrà invece fare per la prima volta un volo con astronauti a bordo.

Sempre con il Falcon 9 si erano poi mandati in orbita dei radarsat canadesi e un altro carico di satelliti Starlink.

Spacex ha deciso di non sospendere il progetto Starlink nonostante la pandemia di coronavirus in corso. Ma soprattutto nonostante diversi astronomi si siano lamentati della presenza dei satelliti che intralcerebbero l’osservazione dello spazio da parte degli esperti.

Per venire loro incontro, l’azienda aerospaziale ha chiesto e ottenuto dalla Commissione Federale per le Comunicazioni americana di spostare i satelliti verso un’orbita più vicina alla Terra. In questo modo saranno resi meno luminosi e gli scienziati e i telescopi posti sul nostro pianeta avranno meno intralci.