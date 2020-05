Facebook, la nuova reazione è un abbraccio per sentirsi meno lontani

Per sentirsi meno lontani e rispondere al distanziamento sociale con un po' di affetto, Facebook ha lanciato una nuova reazione.

Anche in un periodo di emergenza economica e sanitaria, Facebook dà il suo contributo e lancia una nuova reazione per sentirsi meno soli. Si chiama “care” ed è caratterizzata dall’abbraccio di una emoji a un cuore. In un periodo in cui gli abbracci sono off limits e ancora non è possibile trascorrere del tempo insieme, un piccolo conforto arriva dai social. Una faccina che Facebook sta rilasciando in questi giorni per “sentirsi meno soli” e più vicini ad amici e parenti anche durante la pandemia.

Facebook, la nuova reazione

Facebook si rinnova e inserisce una nuova reazione da inserire sotto ai post pubblicati da amici e pagine: si tratta di un abbraccio di un emotion a un cuore. Un gesto di affetto che tanto ci manca in un periodo in cui il distanziamento social diviene la prima norma da rispettare per evitare il contagio.

Anche in un periodo di emergenza, grazie ai social possiamo far sentire la nostra presenza a coloro che amiamo e la tecnologia, per fortuna, ci permette di vederli nonostante la distanza. Visto il lockdown prolungato infatti, le piattaforma di messaggistica (compreso anche Whatsapp) hanno registrato un aumento degli utenti attivi.

Dopo la possibilità di fare delle call, dunque, arriva anche l’abbraccio virtuale. Per inviarlo basta tenere premuto sul tasto “Mi piace” e scegliere ‘emoj, poi rilasciare. Su Messenger, invece, la novità di questi giorni è la possibilità di inviare un cuore viola pulsante.





Non si tratta della prima iniziativa che Facebook lancia: anche per la festa della mamma, infatti, aveva inserito un fiore viola, mentre aveva inserito un arcobaleno in occasione del gay pride.