WhatsApp rilascerà a breve un aggiornamento beta per Android che include la funzionalità dei messaggi in scadenza. Non c’è ancora la data ufficiale.

WhatsApp si rinnova. Arriva prossimamente l’aggiornamento beta per Android che introdurrà per la nota app di messaggistica istantanea i messaggi che si autodistruggono. La nuova funzione che prenderà il nome di “Messaggi in scadenza”, permetterà agli utenti di attivare le chat in scadenza permettendo così ai post più vecchi di una settimana di eliminarsi da soli.

Già nel 2019, WhatsApp aveva rilasciato un aggiornamento per Android, che dava la possibilità agli utenti di inviare messaggi e contenuti multimediali in modo più facile e intuitivo.

WhatsApp messaggi che si autodistruggono

Secondo quanto riportato dal portale WABetainfo, presto sarà rilasciato l’aggiornamento beta per Android, che farà si che i messaggi più vecchi di una settimana si autoeliminino. Non si esclude però che in futuro non lo si possa chiedere anche per tempistiche diverse come ad esempio dopo un giorno o dopo un’ora.

Sebbene ancora non ci sia una data precisa del rilascio ufficiale, si ipotizza che la cosa possa avvenire non prima del 2021. Il Coronavirus del resto ha rallentato ovunque un po’ le cose. Gli sviluppatori infatti, in questo periodo di pandemia hanno dovuto fronteggiare l’enorme esigenza di videochiamate richieste a gran voce dagli utenti specie durante il lockdown.

Un aggiornamento arrivato in ritardo

Ora che le acque si sono calmate, finalmente si è tornati a sviluppare questa funzione.

Si tratta però di un’impostazione che comunque arriva in ritardo rispetto alla concorrenza. Già da tempo infatti, Telegram dà la possibilità ai suoi utenti di richiedere tra le impostazioni, l’autoeliminazione dei messaggi, in tempi tra l’altro molto più brevi. Speriamo che questo nuovo aggiornamento sappia incontrare i favori del grande pubblico.