Event Risk Planning Tool, arriva l'App made in Usa per scoprire quanto si rischia di contrarre il Covid a tavola con ospiti o parenti.

Event Risk Planning Tool è una App nata negli Usa per prevedere il rischio di contrarre il Covid, in occasioni conviviali come pranzi e cene in famiglia o con gli amici. Funziona sia negli Stati Uniti che in altri Paesi, come l’Italia, ed è stata sviluppata dal Georgia Insitute of Technology.

Event Risk Planning Tool

Secondo Event Risk Planning Tool, ad un pranzo con 15 persone in provincia di Milano ci sarebbe un rischio del 55% di avere un positivo a tavola, in provincia di Lecce la percentuale scende all’8%.

L’App nasce in previsione del giorno del Ringraziamento in America, festività che da sempre rappresenta un’occasione conviviale per mangiare assieme ai propri cari e festeggiare, ma in tempi di Covid tutto ciò potrebbe avere un costo. Event Risk Planning Tool si basa sull’incidenza dei casi in un luogo e sui dati di sieroprevalenza disponibili, permettendo agli utenti di variare il numero di commensali e rendere così la previsione più accurata.

Festività a rischio Covid

“Il rischio può essere ridotto indossando le mascherine, applicando il distanziamento sociale o ritrovandosi all’aperto in gruppi più piccoli”, spiegano gli inventori di Event Risk Planning Tool. “Penso che ogni famiglia farà una valutazione del rischio e dei benefici rispetto a quella che sente come una importante tradizione”, ha dichiarato Anthony Fauci, direttore del Niaid, “Ognuno deve prendere una decisione. Che livello di rischio si vuole prendere?”.

Secondo quanto ha affermato pubblicamente, il suo Ringraziamento si svolgerà a cena, in compagnia della moglie, mentre le sue tre figlie si uniranno loro via Zoom, la note piattaforma di videochiamata online.