Scompare un 45enne, lo cercano anche con cani e droni, i media spiegano che sono in corso le ricerche di Andy Cestonaro che ha fatto perdere le sue tracce ad Arcugnano e i soccorritori battono l’arra di Perarolo, in provincia di Vicenza.

E da quanto si apprende in quella zona del Veneto carabinieri, vigili del fuoco e soccorso alpino sono impegnati da ore. I soccorritori stanno cercando in particolare nell’area di Perarolo, ad Arcugnano.

Scompare 45enne, ricerche con cani e droni

A far perdere le sue tracce ormai da troppo tempo per non suscitare un legittimo allarme ed iniziative mirate è stato il 45enne Andy Cestonaro di cui non si hanno notizie da giorni.

La denuncia era stata presentata ai carabinieri di Montecchio Maggiore e nella mattinata del 18 dicembre la sua auto era stata rintracciata in via Paolini, nei pressi dell’abitato di Arcugnano, dai militari della stazione di Brendola. Andy non è nuovo a situazioni del genere e i media spiegano che già lo scorso febbraio era scomparso per due giorni.

A febbraio Andy non si trovava più

Era stato ritrovato in stato confusionale e ricoverato all’ospedale di Vicenza per accertamenti.

Le ricerche stanno proseguendo anche grazie all’utilizzo di droni e cani molecolari. Un appello social spiega che Andy “potrebbe essere in stato confusionale. Al momento della scomparsa indossava un piumino blu e pantaloni scuri, forse un berretto di lana blu scuro. Ha 45 anni, alto circa 1,80 mt, corporatura esile”.