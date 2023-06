È ancora giallo su Kata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, ma c’è una nuova ipotesi: il padre è convinto che abbiano rapito la bimba sbagliata.

Il padre di Kata ne è sicuro: è stata rapita la bimba sbagliata

La scomparsa di Kataleya Mia Alvarez Chiclio dall’ex hotel Astor di Firenze è stata velocissima: solo 15 minuti di tempo. E c’è un’altra ipotesi sul tavolo: che sia stata rapita la bambina sbagliata.

A dirlo alla pubblica ministera, Christine von Borries, che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato il padre della vittima, Miguel Angel. Inoltre, l’altro figlio di 8 anni, il fratello di Kata, ha parlato di un uomo con i palloncini presente nel cortile dell’albergo il giorno della scomparsa della bambina.

La possibile risposta all’assenza di movente

Nel colloquio con la magistrata, Miguel Angel ha detto che la sua permanenza nel carcere di Sollicciano avrebbe fatto maturare astio nei suoi confronti da parte di qualcuno. Ma il ragionamento, almeno per ora, lascia perplessi gli investigatori.

E qui spunta la nuova ipotesi: «Mia figlia Kata è stata presa per sbaglio al posto di un’altra bambina». Miguel Angel ha spiegato che il vero obiettivo dei rapitori poteva essere una sua coetanea. Questo spiegherebbe l’assenza del movente nel rapimento.

La possibilità di uno scambio di persona in ogni caso era già stata presa in carico dalla procura, e per ora resta solo una delle possibili piste.