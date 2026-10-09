Tre anni dopo il reality, il feud tra Acciardi e Costantini ritorna su Instagram con frecciatine, accuse e un passato ancora teso.

Tre anni fa il programma Temptation Island ha messo in scena una delle relazioni più discusse: la coppia formata da Anna Acciardi e Alfred Ekhator. Durante le riprese, la dinamica è cambiata quando Alfred ha ceduto alle avances della single Sofia Costantini dando inizio a un intreccio sentimentale che ha lasciato ferite aperte.

Da allora, le loro vite si sono diramate in direzioni opposte, ma la tensione tra le due donne è rimasta viva.

Il ritorno di una faida su Instagram

Il punto di rottura più recente è stato un Instagram Story pubblicato da Anna Acciardi, dove la conduttrice ha mostrato una foto allo specchio accompagnata dalla frase: “Pov: a differenza di altri non hai bisogno di iscriverti a OF per essere autonoma e indipendente”.

Il riferimento implicito a OnlyFans ha colpito direttamente Sofia Costantini che aveva appena lanciato il suo profilo sulla piattaforma. Il post ha subito acceso una serie di commenti e taunt, segnando l’inizio di un nuovo round di scontri digitali.

Il riferimento a OnlyFans

Un utente anonimo ha risposto allo story di Anna suggerendo di iscriversi in palestra per ottenere un corpo simile a quello di Sofia, citando la sua partecipazione a Physical Italia (“da 100 a 1”).

La provocazione ha spinto Acciardi a rispondere in maniera netta, mettendo in dubbio la “bellezza” della rivale e insinuando l’uso della chirurgia estetica. “Mi affido solo a gente seria e preparata. Non alla prima scappata di casa. Fortunata di non essere come lei. Era così bella che ha cambiato i connotati, ringraziamo il chirurgo”, ha scritto la concorrente, usando un tono decisamente polemico.

Le repliche di Sofia Costantini

Il profilo di Sofia non ha tardato a reagire. In una serie di story ha definito Acciardi “una sfigata che si sta divertendo a parlare di me” e ha aggiunto che il loro scambio di insulti non è altro che “una barzelletta”. La giovane ha inoltre sottolineato come il suo recente coinvolgimento nella seconda edizione di The 50 e la sua presenza costante in TV contrastino con la percezione di “invisibilità” che Anna sembra attribuirsi. “Se davvero non ti interessasse, passeresti oltre. Io non ho più parlato di te, sei inesistente”, ha dichiarato Costantini, ricordando la sua decisione di bloccare Acciardi.

Il ruolo di Family e nuove relazioni

Nel frattempo, Alfred Ekhator ha ricominciato una nuova vita con Marta Capuozzo con la quale ha avuto un figlio, Matteo. La presenza di un neonato nella sua quotidianità è spesso citata come “la vera ironia” rispetto al continuo clima di polemica che circonda le sue ex. Le sue sporadiche apparizioni sui social, spesso accompagnate da foto di famiglia, sembrano suggerire un tentativo di mettere a fuoco una nuova normalità, ma le vecchie tensioni tra Anna e Sofia continuano a riemergere ad ogni occasione.

Il confronto tra le due ex concorrenti resta un esempio lampante di come il mondo dei reality possa prolungare le ostilità ben oltre il set televisivo. Le frecciate su Instagram, i riferimenti a OnlyFans le accuse di chirurgia estetica e le critiche verso i percorsi professionali di ciascuna dimostrano che, a distanza di tre anni, la rivalità è ancora viva. Resta da vedere se le due parti riusciranno a trovare un punto di quiete o se la faida continuerà a nutrirsi di nuovi spunti mediatici.