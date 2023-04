Scontro con l'Apecar ad Arezzo: grave una coppia di anziani

Un incidente che sembrava banale ha invece messo in pericolo la vita di una coppia di anziani, al momento ricoverati in ospedale. È successo in via Sinalunga, a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Andiamo a cercare di capire la dinamica dell’incidente, chi è stato coinvolto e quali sono stati gli interventi fatti dal personale sanitario e dalle autorità della zona.

Scontro con l’Apecar, le persone coinvolte

L’incidente sarebbe avvenuto dopo le 10 del mattino. Coinvolte un’Apecar e un’automobile. Ferite entrambe le persone che si trovavano sull’Apecar, una coppia di anziani. La donna ha 70 anni, l’uomo 75. Sarebbero entrambi gravi. Nessun danno agli occupanti dell’automobile, di cui non si sa nulla. Non è chiarissima la dinamica dell’incidente, che verrà probabilmente accertata nelle prossime ore.

Scontro con l’Apecar, chi è intervenuto

Sul luogo dello scontro sono arrivati in soccorso e con tempestività i due mezzi di emergenza della Asl Toscana Sud Est, che hanno trasportato d’urgenza i due feriti al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sarebbero in codice rosso, dunque in condizioni gravi. Per cercare di chiarire l’accaduto e per le rilevazioni del caso, invece, si trovano sul posto i carabinieri della compagnia di Cortona. Ci auguriamo che i due feriti possano riprendersi completamente.