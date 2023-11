Il finto maestro è stato rimosso dall’incarico e accusato di esercizio abusivo della professione. Ha lavorato come insegnante pur non avendone alcun titolo.

Finto maestro scoperto grazie agli errori grammaticali

L’uomo, un 50enne originario di Castellammare di Stabia, avrebbe insegnato come supplente per cinque mesi in una scuola elementare di un comune del cremonese. Il finto insegnante aveva anche stipulato con l’istituto un contratto di insegnamento a tempo determinato. Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato. L’uomo è accusato di esercizio abusivo della professione, falsità materiale e truffa ai danni dello Stato.

I primi sospetti

Una prima indagine interna è stata avviata dopo la segnalazione della dirigente scolastica, che ha ammesso di aver notato diversi errori ortografici, alcuni anche gravi, ed un’evidente difficoltà nella comunicazione orale.

Il finto diploma

L’intervento della Squadra Mobile è avvenuto a gennaio, quando la preside ha messo in discussione la regolarità del diploma dell’uomo. L’attestato era stato presentato in fase di candidatura per l’accesso alla Graduatoria provinciale territoriale di Cremona. Il 50enne aveva dichiarato di essere in possesso di un diploma magistrale, che in realtà non aveva mai conseguito.