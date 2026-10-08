Scossa di magnitudo 4.7 nel Tirreno Meridionale

Una scossa di magnitudo 4.7 (scala Richter) è stata registrata il 8 ottobre 2026 alle 05:42, secondo i dati dell’INGV. L’istituto segnala che l’evento ha avuto profondità 372 km.

L’epicentro è localizzato nel Tirreno Meridionale [Mare], quindi in area marina. La segnalazione ufficiale è stata pubblicata dall’INGV sul suo portale: terremoti.ingv.it.

I parametri forniti dall’ente indicano magnitudo 4.7 (scala Richter) e profondità 372 km.

Non sono riportati altri dettagli operativi o segnalazioni aggiuntive nella scheda pubblicata dall’INGV.

La registrazione nella banca dati dell’INGV consente il monitoraggio e l’analisi scientifica dell’evento. Le informazioni ufficiali e gli aggiornamenti sono disponibili consultando la scheda dell’istituto al link sopra indicato.

Anche per scosse di magnitudo 4.7 come quella registrata oggi è utile ricordare alcune norme di comportamento valide in caso di scosse.

In casa è consigliabile ripararsi sotto un tavolo robusto o accanto a uno stipite di porta portante e mantenersi lontani da finestre e oggetti appesi che potrebbero cadere. Se ci si trova in un edificio, non usare l’ascensore; se si è all’aperto, allontanarsi da edifici, cornicioni e alberi e cercare uno spazio aperto.

In caso di emergenza contattare il numero unico 112.

Per indicazioni ufficiali sulle misure di protezione civile consultare il sito della Protezione Civile, che fornisce informazioni aggiornate sulle procedure da seguire.