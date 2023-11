Molte scuole resteranno chiuse nella giornata di giovedì 2 novembre a causa del maltempo che si è recentemente abbattuto sull’Italia. L’instabilità climatica che ha travolto la Penisola ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare un’allerta meteo rossa per Friuli-Venezia Giulia e Veneto e allerte meteo arancioni e gialle nel resto del Paese. Di seguito, tutti i dettagli sui comuni che hanno stabilito la chiusura degli istituti scolasti di ogni ordine e grado.

Scuole chiuse giovedì 2 novembre 2023 per allerta meteo: l’elenco di Regioni e comuni

Non si placa l’impetuosa ondata di maltempo che si è abbattuta. La situazione nelle Regioni colpite dai violenti nubifragi appare alquanto critica appare sempre più critica, soprattutto al Nord e la Centro Italia. Stando a quanto riferito dalla Protezione Civile in considerazione delle previsioni meteo aggiornate, precipitazioni e temporali continueranno a intensificarsi su tutto il territorio nazionale nei giorni avvenire.

In virtù delle allerte meteo e del maltempo, quindi, i sindaci di molti comuni hanno deciso di firmare ordinanze per disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Simili iniziative sono state adottate non solo in Emilia-Romagna, che al momento risulta essere la Regione più colpita da rovesci e temporali, ma anche da Marche e Basilicata.

Friuli-Venezia Giulia

In considerazione della situazione climatica e dell’allerta meteo rossa disposta per il Friuli-Venezia Giulia e per il Veneto, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

In Friuli-Venezia Giulia, rimarranno chiuse le scuole che si trovano nel comune di Grado, in provincia di Gorizia.

Liguria

In Liguria, i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse sono diversi e sono dislocati in provincia di Genova e in provincia di La Spezia.

Provincia di Genova

Borzonasca;

Casarza Ligure;

Castiglione Chiavarese;

Crocefieschi;

Lavagna;

Lumarzo;

Rapallo;

Ronco Scrivia;

San Colombano Certenoli;

Sestri Levante.

Un caso a se stante è quello di Chiavari dove rimarranno chiuse solo le scuole in zona rossa, ovvero solo i plessi scolastici corrispondenti – come da ordinanza sindacale – ai seguenti indirizzi:

immobile scolastico in Via Millo n.4 – Istituto Assarotti;

immobile scolastico in Via Castagnola n.2-4 e n.11-15;

immobile scolastico in Via Santa Chiara 20 – limitatamente all’edificio in adiacenza al Rio Bacezza;

immobile scolastico in Via Millo 121 – Casa Marchesani.

Provincia di La Spezia

Ameglia;

Beverino;

Bolano;

Borghetto Vara;

Brugnato;

Framura;

Follo;

Gattorna;

Lerici;

Monterosso;

Porto Venere;

Riccò del Golfo;

Riomaggiore;

Sarzana;

Sesta Godano;

Varese Ligure;

Vezzano Ligure.

Toscana

La Toscana, stando all’allerta meteo diramata per la giornata di giovedì 2 novembre, è in gran parte in allerta arancione “per rischio idrogeologico e idraulico”. È quanto riferito sui social dal presidente della Regione, Eugenio Giani.

Le aree restanti, invece, dovranno affrontare un’allerta gialla “per temporali forti e vento forte” su tutta la Toscana. Dal pomeriggio, ha spiegato Giani, “possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest con 40-60 mm/h, in trasferimento alle altre zone della regione in serata, previste raffiche superiori a 100km/h sull’Appennino, 80-100km/h sulla costa”. Inoltre, c’è “rischio mareggiate su tutta la costa e l’Arcipelago”. Per questo motivo, il presidente della Regione Toscana ha scritto: “Faccio appello alla massima attenzione e prudenza, sono possibili nubifragi a causa della forte intensità della perturbazione”.

Per quanto riguarda le scuole che rimarranno chiuse il 2 novembre, queste si trovano principalmente in provincia di Massa-Carrara.