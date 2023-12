Sgarbi difende Morgan: "Quella m***a di Fedez impari il rispetto"

Vittorio Sgarbi ha replicato contro Fedez che, nelle scorse ore, ha attaccato Morgan affermando che lui abbia “leccato i piedi” allo stesso sottosegretario alla Cultura e alla premier Giorgia Meloni.

Vittorio Sgarbi: la replica contro Fedez

La schermaglia pubblica tra Morgan e Fedez non sembra placarsi e, nelle ultime ore, sulla questione è intervenuto anche Sgarbi che, in riferimento al fatto che il rapper abbia sostenuto che Morgan avesse “leccato i piedi a lui e alla Meloni”, ha detto:

“A Fedez non porgerei il piede. Io so cosa ha fatto Morgan e di Fedez so solo che ha dei tatuaggi… L’unica cosa che so di Fedez e che è il compagno della Ferragni, se non fosse il compagno della Ferragni il suo nome mi sarebbe del tutto ignoto”, ha continuato Sgarbi. “Quindi può evitare di fare commenti a persone che sono disperatamente sole, con il padre che si è suicidato e persone che hanno fatto cose importanti e che vanno rispettate, che impari il rispetto questa faccia di me**a di questo Fede tatuato. Comunque il piede non lo do, ho dato molto l’uccello e poco il piede”. Il rapper replicherà alle parole del sottosegretario alla cultura? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.