Shaila Gatta: critiche a Mirko Brunetti prima della paparazzata

Dopo la paparazzata messa a segno dal settimanale Chi con protagonisti Shaila Gatta e Mirko Brunetti, sono tornate in auge alcune critiche che l’ex velina rivolgeva all’ex concorrente del GF 2023.

Prima della paparazzata che ha scatenato la gelosia di Perla Vatiero, Shaila Gatta aveva rivolto parole poco lusinghiere a Mirko Brunetti. Un mese fa, l’ex velina di Striscia la Notizia è stata ospite di 361 Lounge e ha commentato in modo pungente la relazione tra Mirko e Perla.

Shaila ha dichiarato:

“Da premettere che io non ho stima per gli uomini in generale, però adesso stiamo parlando del Grande Fratello e mi attengo a quello. Questo Brunetti è il tipico ragazzetto di oggi. Cosa intendo? Sì, il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione. Poi però è uscito dalla casa del GF e adesso si è ricordato che ha un carattere. Per me gli uomini così…”.