Si è costituito l'uomo che domenica sera a Roma ha ucciso un giovane in monopattino a via Casal del Marmo

Un terribile incidente che aveva provocato ma dal quale era fuggito per poi avvisare telefonicamente i soccorritori: da quanto si apprende su Repubblica si è costituito l’uomo che ha ucciso il 24enne Marco Mannage in monopattino. I media spiegano che mentre la madre della vittima è disperata l’automobilista in questione, evidentemente resosi conto del doppio reato commesso, si è recato presso un vicino comando della Polizia locale.

Ucciso in monopattino, si è costituito un uomo

Alla fine dunque l’uomo, un 26enne italiano, si è costituito spontaneamente ai poliziotti di Roma Capitale del gruppo Cassia. Il pirata della strada aveva investito il monopattino sulla tavola del quale era Marco domenica sera in via Casal Del Marmo, travolgendolo mentre stava guidando il suo monopattino.

“Sono scappato perché avevo paura”

Avrebbe detto agli agenti: “Ho avuto paura. Per questo sono andato via”. Il giovane adesso è indagato per omicidio stradale, ma potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso. Marco era stato travolto in monopattino sotto gli occhi dei suoi amici e lo strazio di sua madre è indicibile: “Avevo solo lui, non ho più niente”. La posizione giudiziaria del 26enne è molto delicata e in merito deciderà la Procura di Piazzale Clodio.