Si ribalta con l'auto: ferita una ragazza di 25 anni che non riusciva ad uscire dall'abitacolo deformato, la giovane non sarebbe in pericolo di vita

In provincia di Bergamo una ragazza si ribalta con l’auto: ferita ma parrebbe non in modo grave o di pregiudizio per la sua vita.

L’Eco di Bergamo spiega che l’incidente è avvenuto sulla variante di Calcio nella serata del 22 novembre. Quel ribaltamento che avrebbe potuto aver esiti ben più severi e tragici in quanto ad esito è avvenuto poco dopo le 20,30 lungo la strada statale 11.

Si ribalta con l’auto: ferita una ragazza

Il media territoriale spiega che per la precisione l’incidente è avvenuto in corrispondenza della rotatoria in cui confluiscono “anche la provinciale 106 e la via Frida Kahlo”.

Per una serie di circostanze su cui stanno facendo luce i carabinieri della territoriale e la polizia una vettura ha perso controllo ed aderenza e si è ribaltata con violenza sul fianco. I soccorsi per la 25enne conducente, una giovane che non riusciva a uscire autonomamente dall’abitacolo del mezzo incidentato, sono stati prestati da una squadra del 115 prontamente accorsa sul posto.

L’intervento della squadra del 115

I Vigili del fuoco hanno estratto la giovane dall’abitacolo deformato della vettura e la vittima del rocambolesco sinistro è stata poi portata all’ospedale di Chiari in codice giallo.

Secondo le ultime informazioni pervenute ma non aggiornate e per fortuna la ragazza non correrebbe alcun pericolo di vita.