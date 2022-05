Si traveste da personaggio di Sailor Moon e fa autoerotismo in un parco

Sailor Mercury è un personaggio di Sailor Moon, paladina della legge: ma qualcuno l'ha utilizzata per gesti scandalosi.

Sailor Mercury è uno dei personaggi principali dell’anime Sailor Moon, Ami Mizuno (vero nome dell’eroina) è una studentessa giapponese esemplare, rappresentante il pianeta Mercurio. Nella storia, la ragazza è in grado di trasformarsi in una combattente eccezionale, paladina della giustizia, come del resto le altre sue compagne.

Ebbene, un maniaco ha utilizzato proprio le vesti della “povera” Sailor Mercury iniziando a masturbarsi. La scena è stata ripresa da qualcuno tramite un cellulare. L’episodio è accaduto a Roma nel rione Prati. L’uomo, in quel momento indossava una parrucca azzurra e una gonnellina a pieghe. Il volto dell’individuo era coperto da una maschera.

Sailor Moon: il maniaco era travestito da Sailor Mercury

Il travestimento dell’uomo rievocava il personaggio di Sailor Mercury, la guerriera giapponese amica e alleata di Sailor Moon.

Il maniaco è stato ripreso in un parco pubblico sito tra Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, mentre stava facendo autoerotismo. Il filmato è stato pubblicato anche sul canale Telegram “Welcome to Favelas”.

Genitori preoccupati

I residenti nella zona, in particolar modo i genitori dei bambini, si sono preoccupati di quanto accaduto, anche perché il maniaco si trovava in quel momento nelle vicinanze di una scuola. Come fa notare il Sussidiario, il soggetto si è evidentemente ispirato a un cartone animato giapponese amato da grandi e piccini, quindi avrebbe ben potuto attirare l’attenzione d aparte di minori.