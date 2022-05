Silvia Toffanin non bada a spese per il regalo a Pier Silvio: cosa gli ha regalato

Silvia Toffanin non avrebbe badato a spese per il regalo di compleanno fatto a suo marito Pier Silvio Berlusconi. Tutto quello che c'è da sapere.

Silvia Toffanin: il regalo per suo marito

Pier Silvio Berlusconi ha spento 53 candeline e, per l’occasione, sua moglie Silvia Toffanin gli ha regalato una Mini Moke, ossia una macchina sportiva vintage molto adatta alla bella stagione.

Secondo i rumor in circolazione la bella conduttrice avrebbe speso tra i 20 e i 40 mila euro per regalare l’auto a suo marito ma al momento, sulla questione, non vi sono conferme.

Il compleanno di Pier Silvio Berlusconi

Secondo indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi avrebbe festeggiato il suo compleanno in compagnia della famiglia: la moglie Silvia, i due figli, le sorelle e, ovviamente, anche con il padre Silvio Berlusconi e la sua attuale compagna, Marta Fascina.

Sempre secondo i rumor Pier Silvio Berlusconi avrebbe anche colto l’occasione per fare visita insieme alla famiglia alla lussuosa tenuta che recentemente lui e Silvia Toffanin hanno acquistato a Portofino. I due stanno insieme dal 2001 e, pur essendo una delle coppie più longeve e affiatate dello show business, non sono mai voluti convolare a nozze.

“Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo.

La verità è che noi siamo felici così”, ha dichiarato la conduttrice. Secondo i rumor in circolazione lei e l’amministratore delegato Mediaset avrebbero dovuto convolare a nozze durante l’estate 2022, ma sulla questione non sono emerse conferme.