Simona Giordano sta con un uomo di 42 anni più grande: le critiche via social

La modella e star di TikTok Simona Giordano è stata costretta a replicare via social dopo esser stata investita da critiche e commenti per via della sua relazione con un uomo di 42 anni più anziano di lei.

Simona Giordano: il fidanzato

La differenza d’età tra partener è un fenomeno piuttosto comune all’interno del mondo vip, ma in queste ore è costata una vera e propria bufera all’influencer Simona Giordano che, a 22 anni compiuti, è uscita allo scoperto con il suo fidanzato di ben 46 anni. La questione ha sollevato una marea di polemiche tra i fan dell’ex Miss e in queste ore in molti hanno inviato insulti contro di lei e contro il suo fidanzato.

La stessa Simona Giordano è intervenuta sulla vicenda affermando: “Tu ed io contro il mondo amore mio”, e ancora: “Ho scelto lui, e lui ha scelto me, potete parlare quanto volete, io lo amo e lui mi ama, e la vostra invidia sarà la nostra forza sempre”.

In uno dei messaggi (aspramente criticati sui social) Simona Giordana si è rivolta addirittura al nonno scomparso affermando che avrebbe tanto voluto fargli conoscere il suo fidanzato, in grado di renderla estremamente felice.

Stando a quanto emerge dai social i due sarebbero pronti a convolare a nozze e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Simona Giordano ha preso le difese del suo compagno via TikTok e non sembra intenzionata a dare retta alle critiche e ai commenti dei suoi fan.