Simona Tagli, il voto di castità: “Non ho rapporti da oltre 10 anni”

Simona Tagli ha svelato i motivi che oltre 10 anni fa l'avrebbero spinta a fare voto di castità.

Simona Tagli ha svelato alcuni retroscena della sua carriera e della sua vita privata, dall’amore per Alberto Di Monaco alla decisione di fare voto di castità.

Simona Tagli: il voto di castità

La showgirl Simona Tagli ha svelato per la prima volta di aver fatto voto di castità circa 10 anni fa, decisione presa dopo la separazione dall’ex compagno, Francesco Ambrosoli, e l’affidamento di sua figlia Georgia.

“Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali e processi. Il mio desiderio era solo una vita serena con mia figlia. Ho iniziato a pregare spessissimo, ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la serenità. Ho ottenuto la grazia”, ha dichiarato la showgirl, e ancora: “A oggi non l’ho ancora rotto. L’intimità è solo una parte dell’amore e non la più importante. Mi sono abituata a stare da sola, anche se mantengo la speranza di incontrare una persona che mi faccia battere il cuore”, ha ammesso Simona Tagli, che oggi sarebbe dunque single.

Simona Tagli: l’amore

Dopo la separazione da Francesco Ambrosoli e una liaison con Antonio Zequila, Simona Tagli ha avuto una breve relazione anche con Alberto di Monaco, ora legato alla principessa Charlene di Monaco. “Se ci fosse stata meno distanza, non me lo sarei lasciata scappare”, ha dichiarato Simona Tagli, specificando che tra loro sarebbe rimasto un buon rapporto d’amicizia.

Simona Tagli: la carriera

Grazie alla sua straordinaria bellezza Simona Tagli è stata una delle donne più sensuali del piccolo schermo degli anni ’90.

Ha preso parte ad alcuni programmi famosi, come Drive In e Popcorn. A proposito della sua carriera di showgirl e dei commenti che riceveva in quel periodo lei stessa ha confessato:

“Mi dicevano di lasciar salire la gonna quando ballavo, ma aver studiato dalle suore mi spingeva ad abbassarla ogni tre secondi”, e ancora: “Un periodo magico, vissuto con lo stupore di una bambina. Avevo una famiglia protettiva alle spalle.

E anche Boncompagni lo era: Mi raccomando, non andare alle feste romane che ti bruci, meglio se resti a casa a leggerti un libro. Ma tanto non uscivo mai, anche se avevo tanti corteggiatori”.

Oggi Simona Tagli sembra aver trovato la serenità nonostante non ci sia nessuno di speciale al suo fianco. La showgirl ha un rapporto molto speciale con sua figlia, Georgia, da cui è inseparabile.