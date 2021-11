Soleil e Sophie contro Gianmaria: la richiesta fatta ai fan

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno finito per allearsi contro Gianmaria Antinolfi.

Contro ogni pronostico Soleil Sorge e Sophie Codegoni – che all’inizio della loro permanenza nella casa del GF Vip non avevano dimostrato di provare grande simpatia l’una nei confronti dell’altra – si sono coalizzate per chiedere alle fan di eliminare Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni e Soleil Sorge: la richiesta fatta ai fan

In maniera del tutto inaspettata Sophie Codegoni e Soleil Sorge, acerrime rivali fin dall’inizio del GF Vip 6, si sono alleate per chiedere ai loro fan di votare contro Gianmaria Antinolfi (anche lui concorrente del reality show). Tra i tre nella casa del GF Vip è nato uno strano triangolo, fatto di liti, dichiarazioni e infine rotture. In particolare Gianmaria (che era stato legato a Soleil Sorge prima di entrare nella Casa) ha vissuto una breve liaison con Sophie all’interno della Casa.

La storia tra i due però si è presto conclusa in un nulla di fatto.

Sophie Codegoni: il bacio

Dopo aver interrotto la sua liaison con Gianmaria Antinolfi Sophie Codegoni è stata costretta a baciarlo per un gioco fatto con gli altri concorrenti al GF Vip. Sophie ha poi ammesso che se avesse potuto scegliere non lo avrebbe mai baciato, neanche per gioco: “So benissimo che con un bacio lui riparte in quinta.

Quindi per non farlo ripartire in quinta alla domanda “cosa hai provato?” ti dico niente. Non mi sono divertita perché poi so che parte facendosi i castelli in aria”.

Sophie Codegoni contro Gianmaria Antinolfi

La liaison tra Sophie e Gianmaria nella casa del GF Vip è durata meno di un batter di ciglia e l’influencer ha specificato di non voler più avere a che fare con l’imprenditore. “L’attrazione mentale è quella che io non ho per te.

Provo solo dell’attrazione fisica”, ha dichiarato Sophie a Gianmaria, e ancora: “Non puoi vivere in confusione. Tu non prendi le mie difese. Tu puoi continuare a dedicarmi tutte le poesie che vuoi però se nelle piccole cose ti perdi, io rimango dell’idea che tu non sei la persona per me”. Gianmaria Antinolfi è noto al grande pubblico per alcune delle sue conquiste amorose: nel 2020 l’imprenditore è stato legato a Dayane Mello, a Belen Rodriguez e, prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha vissuto una liaison anche con Soleil Sorge.