Soleil Sorge è stata pizzicata al mare mentre bacia Carlo: il fidanzato è ancora quello del GF Vip.

Tornata dall’Honduras, dove ha fatto un’apparizione lampo all’Isola dei Famosi, Soleil Sorge si sta concedendo un po’ di meritato relax. L’influencer italo-americana è stata pizzicata al mare mentre bacia il fidanzato Carlo.

Soleil pizzicata al mare mentre bacia il fidanzato

L’avventura di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi 2022 è durata quanto un battito di ciglia. Tornata in Italia, l’influencer italo-americana ha deciso di concedersi finalmente un po’ di relax. Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 come concorrente e quella a La Pupa e il Secchione Show come opinionista, è arrivato il momento di pensare alle vacanze. Stando a quanto segnalato da Deianira Marzano, Soleil è stata pizzicata al mare mentre si rilassa con il fidanzato Carlo.

Il fidanzato è quello che aveva al GF Vip

Secondo le segnalazioni e gli scatti arrivati alla Marzano, Soleil è ancora fidanzata con Carlo, il misterioso imprenditore con cui era impegnata anche ai tempi del GF Vip. La Sorge e il compagno sono stati immortalati sotto l’ombrellone e anche mentre si concedono un bagno in mare. Baci, abbracci e grande sintonia: questo è quanto descrivono coloro che hanno pizzicato l’influencer italo-americana con il fidanzato.

Soleil e Carlo sono ancora una coppia

Stando alle immagini arrivate alla Marzano, Soleil e Carlo fanno ancora coppia fissa. La Sorge, dopo la sua avventura al GF Vip, sembrava essere tornata single. Eppure, gli scatti dimostrano che la love story con il fidanzato procede a gonfie vele. Per il momento, l’ex Vippona non ha commentato le paparazzate.