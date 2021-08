Sonia Bruganelli e la foto della figlia: “Vi ‘incarognite’ per l’aereo privato, chi non lo farebbe per lei?”

Sonia Bruganelli ha postato una foto della figlia con problemi motori e ha attaccato chi la ha criticata per aver usato un aereo privato.

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha postato una foto della figlia su Instagram mentre viene caricata a bordo di un aereo privato. Lo scatto è stato corredato da una didascalia volta a rimproverare gli attacchi degli haters recentemente rivolti alla famiglia per l’utilizzo del mezzo.

Sonia Bruganelli e la foto della figlia, l’attacco agli haters su Instagram

L’imprenditrice Sonia Bruganelli è nota per il suo modo di fare estremamente diretto e brutale, soprattutto quando si trova costretta a dover difendere se stessa o la sua famiglia dagli attacchi gratuiti degli haters.

La sua indole si è recentemente manifestata in tutta la sua dirompenza nel momento in cui la donna ha deciso di mettere a tacere chiunque la critichi per la scelta di usare un aereo privato.

La risposta agli haters della moglie di Bonolis è arrivata con la pubblicazione di una foto che ritrae la figlia Silvia, affetta da problemi di natura motoria, mentre viene trasferita a bordo dell’aereo privato.

A questo proposito, quindi, Sonia Bruganelli ha scelto di corredare la foto della figlia con una didascalia che riporta il seguente messaggio: “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia.

Chi di voi se potesse non lo farebbe?”.

Il post, apparso sulla pagina Instagram ufficiale di Sonia Bruganelli, è stato completato dall’hashtag “dedicato a voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli e la foto della figlia, il racconto della donna

In questo modo, quindi, l’imprenditrice ha voluto spiegare per quale motivo utilizzi spesso un aereo privato e come tenti in ogni modo di agevolare la vita della figlia malata. La principale accusa rivolta a Sonia Bruganelli dagli haters riguarda la sua costante tendenza a ostentare la ricchezza della famiglia, postando – per l’appunto – foto di un jet privato.

La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Silvia, infatti è nata affetta da un problema cardiaco molto grave che la costrinse a sottoporsi appena nata a un intervento chirurgico. L’operazione ha provocato danni motori alla neonata.

A questo proposito, in occasione della partecipazione al programma Belve in onda su Rai 2, Sonia Bruganelli aveva raccontato: “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo, l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi – e aveva aggiunto –. Sta recuperando, ma non è autonoma”.

Sonia Bruganelli e la foto della figlia, la risposta di Tommaso Zorzi

In seguito alla pubblicazione del post da parte della moglie di Paolo Bonolis, tra i primi commenti che appaiono su Instagram, figura quello scritto dal vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi.

L’influencer milanese, infatti, è particolarmente vicino alla coppia Bonolis-Bruganelli e ha scelto di intervenire nella vicenda lasciando il seguente messaggio: “Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti i giorni. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto – e ha concluso –. Salutami Silvietta mia”.