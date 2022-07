Sonia Bruganelli: è polemica per l'aereo privato e la motivazione aggiunta a didascalia dello scatto.

Sonia Bruganelli è tornata a provocare i fan con una foto che la ritrae a bordo di un aereo privato. A far discutere, piuttosto che la foto, è soprattutto il commento che ha scritto a didascalia. Neanche a dirlo, la polemica è nata in un lampo.

Sonia Bruganelli: polemica per l’aereo privato

Tramite il suo profilo Instagram, Sonia Bruaganelli è tornata a fare ciò che le riesce meglio: provocare i fan. La moglie di Paolo Bonolis ha condiviso uno scatto che la ritrae a bordo di un aereo privato. L’opinionista del GF Vip 7 ha anche aggiunto una didascalia in cui spiega che, piuttosto che attendere ore in aeroporto e vedere cancellato il suo volo, preferisce avere un velivolo a sua completa disposizione.

Le parole di Sonia Bruganelli

Sonia ha scritto:

“Giuro che prima o poi la smetto… Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

La Bruganelli elenca i motivi per cui un aereo privato è meglio di un volo di linea. Insomma, un paragone che potrebbe fare anche un bambino, ma lei ci ha comunque tenuto a lanciare l’ennesima provocazione.

Sonia Bruganelli sull’aereo privato: è polemica

Anche se in molti hanno apprezzato la scelta di Sonia, la polemica è nata in un lampo. Tra i tanti commenti al post si legge: “E la gente muore di fame per due stron*ate che fate in tv” oppure “Disse la Signora Umiltà… Santo Paolino, continua a vegliare su di lei” o ancora “Io trovo di cattivo gusto il fatto di mostrarsi al mondo per cose che dovrebbero restare private in quanto tali.

Non c’è nulla di male, ma non trovo elegante la presa in giro a chi non può.”