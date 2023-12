Sophie Codegoni dopo la presunta notte con Basciano: "Prendo una pausa dai social"

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati paparazzati di nuovo insieme e, sui social, si è sparsa la voce che i due abbiano trascorso una notte insieme. In seguito alla vicenda, Sophie ha deciso di prendere una pausa dai social.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: il gossip

Dopo le schermaglie e le querelle vissute nei mesi scorsi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati avvistati a sorpresa di nuovo insieme e, sui social, si è sparsa la voce che i due fossero tornati a formare una coppia. L’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferme o smentite da parte dei due diretti interessati e a sorpresa Sophie ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social.

“Ho fatto qualche giorno di detox dai social. Sono sparita perché sono stati dei giorni un po’ particolari, diciamo così dai. Dovevo partire ma alla fine non sono neanche partita, mi sono presa un po’ di “stop dai social” che male non fa mai. Io e Celine adesso ci siamo appena svegliate, siamo un po’ esaurite ancora”, ha dichiarato via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.