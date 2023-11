Sophie Codegoni e Basciano allo stesso evento dopo la lite: i dettagli

Stando ai rumor riportati da Deianira Marzano, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero incontrati allo stesso evento dopo le accuse che entrambi si sono scagliati a Verissimo.

Sophie Codegoni e Basciano allo stesso evento

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sarebbero incontrati allo stesso evento organizzato da Francesco Facchinetti e, secondo una fonte riportata da Deianira Marzano, “Ci sono arrivati separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo un metro”, e ancora: “Hanno parlato per pochi secondi. Lui le ha detto qualcosa e lei ha risposto per poi allontanarsi”.

Durante le loro ultime ospitate tv i due se ne sono detti di tutti i colori, e Sophie ha accusato il dj di averla tradita. Lo scorso maggio i due sono diventati genitori di una figlia, Celine Blue, che oggi è rimasta a vivere con la madre. Nella sua ultima intervista a Verissimo, Basciano si è detto pronto a fare il possibile per cercare di riparare con la madre di sua figlia, ma a quanto pare i due non avrebbero ancora trovato il modo di chiarire o fare pace. Sui social in tanti si sono schierati con l’uno o con l’altra, e al momento non è dato sapere se sulla vicenda vi saranno ulteriori particolari.