Sophie Codegoni, l’abito rosso perfetto per le Feste: il costo e i dettagli

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha attirato l’attenzione su di sé con un delizioso minidress rosso fuoco.

Sophie Codegoni: l’abito rosso

Sophie Codegoni ha anticipato le feste al Grande Fratello Vip e, nell’ultima diretta del programma, ha indossato un minidress rosso fiamma che ha conquistato fan e telespettatori.

L’abito è stato realizzato dallo stilista Salvo Martorana, e si tratta di un modello satinato della collezione Autunno/Inverno 2021 caratterizzato da gonna a portafoglio, maniche a palloncino e scollatura a V. Sul sito ufficiale del brand di moda l’abito viene venduto al costo di 675 euro e l’influencer lo ha esaltato ancor di più grazie a un paio di décolleté con tacco color oro. Senza dubbio Sophie Codegoni è riuscita a attirare l’attenzione su di sé durante questa edizione del reality show non solo per la sua bellezza, ma anche per i suoi abiti d’alta moda.

Sophie Codegoni al GF Vip

La giovane influencer e modella, già nota al pubblico televisivo per aver preso parte a Uomini e Donne, è stata scelta come concorrente della sesta edizione del reality show. Durante il programma lei e Gianmaria Antinolfi hanno vissuto un breve flirt, che si è esaurito nell’arco di poche ore.

“Ripigliati perché ti dico cento volte, con educazione e per non ferirti, che non mi piaci e che non voglio avere a che fare con te e per essere carina, ti ho detto basta 170 volte.

Ti ho preso la mano per dirti che non volevo illuderti e tu racconti chissà cosa. Ogni volta racconti cose in giro che non sono vere. Te lo dico adesso in modo cafone, visto che con la gentilezza non funziona, molla perché non voglio avere a che fare con te. Io per te in questa casa non esisto. Falso, a 40 anni ripigliati. Falso e illuso”, ha tuonato Sophie contro l’imprenditore, mettendo definitivamente fine alla loro liaison.

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

In precedenza Sophie Codegoni era stata legata a Matteo Ranieri, ma anche in quel caso la liaison tra i due si era conclusa in un nulla di fatto dopo poche settimane. “Per la prima volta mi sono sentita veramente brutta perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto, e non ti da neanche un bacio, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico“, aveva dichiarato Sophie al termine della loro storia d’amore.