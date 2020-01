La partita di calcio tra il Wuhan e i Krasnodar è stata annullata dagli avversari: “I miei ragazzi non sono portatori di virus ma giocatori di calcio”.

La squadra di calcio di Wuhan, la città in cui si è originato il coronavirus che ha già contagiato migliaia di persone in tutto il mondo, è atterrata a Malaga, in Spagna, mercoledì 29 gennaio. La squadra cinese avrebbe dovuto disputare un amichevole con il Krasnodar, una squadra della Russia. Il Wuhan Zall avrebbe dovuto svolgere un periodo di preparazione prima della partita, ma fin dal loro arrivo è scattata la psicosi e l’allarme per un possibile contagio. La squadra avversaria russa ha annullato la partita. il tecnico spagnolo, Josè Gonzalez, ha affermato: “I miei ragazzi non sono portatori di virus ma giocatori di calcio”, la squadra non rientra a Wuhan dallo scorso 3 gennaio, “il periodo di incubazione è passato, ma abbiamo comunque un medico in contatto con le autorità sanitarie spagnole sulle condizioni dei giocatori”.

Il motivo per cui la partita è stata annullata appare dunque essere infondato, ma si basa unicamente sulla paura.

La squadra di calcio di Wuhan a Malaga

La squadra di calcio di Wuhan non rappresenta dunque nessuna minaccia per la città di Malaga, come ha anche affermato il ministero della salute spagnolo, nessuno dei giocatori della squadra cinese infatti presenta dei sintomi che potrebbero far pensare alla tanto temuta polmonite, inoltre la giunta dell’Andalusia ha previsto una serie di controlli periodici per i prossimi giorni. José Gonzalez ha aggiunto inoltre che: “Collaboreremo perché tutto il mondo sia tranquillo”. Nei giorni che seguiranno, un’altra squadra cinese farà il suo sbarco nella Costa del Sol, il Dalian Yifang di Rafa Benítez.