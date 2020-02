Juve-Inter si disputerà a porte aperte? Il presidente Attilio Fontana ha riacceso la speranza dei fan e dei tifosi.

Il bigmatch tra Inter e Juventus in programma per il 1° marzo potrebbe essere disputato a porte aperte: a ipotizzarlo è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, attualmente in autoisolamento.

Coronavirus e Juve-Inter

Una normativa del governo ha vietato le attività ludico-sportive nelle zone più colpite dai contagi per Coronavirus del nord italia. Il 1° marzo dovrebbe esserci l’attesissimo match tra Inter e Juventus e a tal proposito il presidente Attilio Fontana si è detto positivo: “Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo”, ha fatto sapere. Attualmente anche lui sarebbe in auto-isolamento per via del contagio di una sua collaboratrice e in tanti sono in attesa di avere notizie più dettagliate riguardo alle sorti delle partite.





La Lega Serie A aveva fatto saper di aver inviato una lettera al Governo chiedendo proprio che le partite non venissero rimandate ma tuttalpiù disputate a porte chiuse: in tanti si chiedono se ora che il governo ha iniziato a usare toni più rassicuranti sia possibile che vengano disputate a porte aperte, e cioè difronte a un pubblico.

Fontana ha promesso che il 29 febbraio verrà fatto un check della situazione e che in tal caso si valuterà se aprire lo stadio al pubblico o meno.

Si tratta solo di una delle tante limitazioni imposte a causa del Coronavirus che in Italia ha iniziato a diffondersi circa una settimana fa, e dove finora sono state contagiate oltre 500 persone.