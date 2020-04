Appena sarà possibile uscire di nuovo di casa, in moltissimi riprenderanno a fare sport: ma in quali condizioni?

Il coronavirus sta cambiando e cambierà le abitudini di tutti noi. Dai rapporti familiari, all’andare a fare spesa fino alla pratica del nostro sport preferito. E dopo il lockdown molti appassionati sportivi riprenderanno a correre, camminare e andare in bicicletta.



Milioni di italiani (e non solo) si stanno chiedendo però in che modo sarà possibile riprendere la propria passione sportiva. Sarà obbligatorio indossare la mascherina? Al momento non c’è una risposta certa. È molto probabile che molto dipenderà dalle modalità di pratica sportiva. Un conto è correre da soli, un altro è farlo insieme ad altre persone.

L’uso della mascherina però avrebbe anche delle controindicazioni. Coprendo la bocca e il naso, infatti, sarebbe molto più difficile aspirare aria. Inoltre, le mascherine tenderebbero a bagnarsi durante l’attività sportiva.

In questo modo l’aria faticherebbe maggiormente a passare, senza contare che l’efficacia di filtro anti-microbico della mascherina si ridurrebbe drasticamente.





Coronavirus: sport possibile solo con mascherina?

Nel frattempo, alcune aziende italiane del settore outdoor hanno deciso di riconvertire parte delle loro produzione di mascherine. Tra queste, La Sportiva di Ziano di Fiemme, con base in Trentino, ha realizzato una nuova mascherina lavabile e riutilizzabile, pensata proprio per coloro che praticano sport.

L’azienda produttrice ha già presentato domanda di brevetto per Stratos (questo il nome della mascherina) e sta valutando se procedere anche con quella di certificazione sanitaria. La Sportiva fa sapere che in questo momento Stratos può essere definita “come una mascherina igienica di protezione generica, utilizzabile eventualmente anche per la pratica sportiva, pensata per una fase successiva all’emergenza, quando nel nostro quotidiano dovremo comunque essere prudenti”.