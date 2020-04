Le Olimpiadi di Tokyo a rischio chiusura. Il presidente del comitato organizzatore dei giochi di Tokyo, Yoshiro Mori, parla di annullamento.

Erano già state rinviate al 23 luglio del 2021, a causa del numero sempre crescente di contagi da COVID-19. Ma le Olimpiadi di Tokyo molto probabilmente subiranno un nuovo contraccolpo. In un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sport, il presidente del comitato organizzatore dei giochi di Tokyo, Yoshiro Mori ha dichiarato: “Se la pandemia (di coronavirus, ndr) non sarà sotto controllo nel 2021 le Olimpiadi saranno annullate”.

Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo annullate?

Una decisione molto delicata, se si pensa al forte impatto economico dovuto alla decisione del rinvio, il 24 marzo scorso. Secondo il Comitato Organizzativo le cifre dell’ulteriore aumento dei costi in seguito al rinvio delle Olimpiadi al 2021 ammontano a 2,6 miliardi di dollari. Da aggiungersi ai 3 miliardi di euro raccolti dagli sponsor e ai 7,8 milioni stimati dalla sola presenza degli ospiti.

La parola dell’esperto

L’allarme era già stato lanciato pochi giorni fa dall’infettivologo Kentaro Iwata.

Queste le parole del professore: “L’epidemia non si limita solo al Giappone: è un problema mondiale. A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, sarà difficile vedere le Olimpiadi il prossimo anno”. Non è esclusa quindi la cancellazione. A dire il vero lo stesso Iwata, per limitare i danni, aveva già preso in considerazione l’idea di organizzare le Olimpiadi con un pubblico ridotto o addirittura assente. L’ipotesi era stata seccamente rifiutata dagli organizzatori.





Il Giappone: la bestia nera delle Olimpiadi

Il Giappone ha quindi tutte le carte in regola per rivelarsi “la bestia nera delle Olimpiadi”. Già nel 1940, nell’obiettivo di ristabilire la sua immagine internazionale, a Tokyo venne assegnato il compito di assegnare le Olimpiadi estive. Ma l’affermarsi della seconda guerra sino-giapponese portò al ritiro da parte degli organizzatori.

Helsinki si propose come sostituto, ma la manifestazione fu annullata bruscamente dai combattimenti della Seconda Guerra Mondiale.