Aveva giocato nella Roma Primavera e si era tolto alcune soddisfazioni: il calciatore Joseph Perfection è morto a soli 21 anni.

Nonostante la sua giovane età, non ce l’ha fatta. A 21 anni Joseph Perfection, calciatore della Roma Primavera, è morto a seguito di un arresto cardiaco. Originario del Camerun, ha militato nella Roma Primavera di Alberto De Rossi. Sono ancora impresse le immagini dell’allenatore Spalletti che più di una volta lo portò con sé in panchina in una partita della prima squadra.

Jospeh Perfection ha avuto un passato da rifugiato. Attratto da un fantomatico agente che gli aveva promesso una carriera da calciatore in Italia, viene abbandonato alla Stazione di Roma Termini. La sua posizione di rifugiato lo porta a giocare nei Liberi Nantes e in un match con la Roma viene notato per le sue doti calcistiche. Nella Roma Primavera disputa tre partite, poi viene ceduto in prestito al Vicenza, che non conferma.

Dopo un provino non andato bene con il Livorno, passa al Cluj che per lui decide si tesserarlo gratis. Ma è con la Roma a Trigoria che Perfection ha esperienze gratificanti. Riesce ad allenarsi con Francesco Totti e con De Rossi. Non riesce, però a esordire in prima squadra. È scomparso nella Capitale, la città che lo accolto e gli ha fato dimenticare la sofferenza della traversata in un barcone.

Un altro giovane calciatore dopo Rinaldi

Si rinnova il lutto nel mondo del calcio dopo la morte di Andrea Rinaldi. Il calciatore 19enne è scomparso lo scorso 11 maggio dopo aver avuto un aneurisma cerebrale. Promessa dell’Atalanta Primavera, era stato ricoverato d’urgenza tre giorni prima dopo che si era accasciato a terra. Sono stati i genitori a dare l’allarme.





La morte di Joseph Perfection si unisce alla schiera di morti fra i giovani talenti del calcio.