A 36 anni il calciatore Gonzalo Rodriguez ha annunciato il suo ritiro ricordando, tra gli altri, gli anni trascorsi nella Fiorentina.

Dopo 18 anni di carriera indossando le maglie di San Lorenzo, Villareal e Fiorentina, Gonzalo Rodriguez ha annunciato il ritiro. Parlando di una decisione sofferta e difficile, ha affermato di aver dato tutto fino all’ultimo minuto.

Gonzalo Rodriguez annuncia il suo ritiro

L’annuncio dell’ex-capitano della Fiorentina è giunto nel corso di una diretta Instagram effettuata sul profilo della squadra in cui gioca attualmente. Dopo aver manifestato la sua volontà di allontanarsi non ha potuto non ricordare i cinque anni trascorsi a Firenze, periodo che ha definito di grandissime emozioni.

Queste le sue parole: “Non pensavo di passare momenti così belli quando mi trasferii dal Villarreal alla Fiorentina.

Non potevo credere di essere premiato accanto a Dunga e accanto a Baggio“. Quanto al suo futuro, ancora non sa esattamente dove collocarsi ma sarebbe onorato di continuare a lavorare nel club, magari dopo aver dato il giusto saluto ai tifosi sul campo, cosa al momento resa impossibile a causa delle norme anti coronavirus che impongono le partite a porte chiuse.

Infine un pensiero al San Lorenzo: “C’è tantissima gente che dedica il proprio tempo e la propria passione.

Saluto tutti i miei compagni, mi dispiace ora non poterli vedere personalmente per salutarli, ma sicuramente quando ci sarà la possibilità di vederci sfrutteremo l’occasione per salutarci“, ha concluso. Non prima di aver affermato di avere grande tristezza a lasciare il lavoro che fa da più di trent’anni ma al contempo voglia di passare più tempo con la famiglia e gli amici.