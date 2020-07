Atalanta, Muriel ricoverato: trauma cranico a seguito di una caduta

L'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel è ricoverato in ospedale per un trauma cranico, rimediato a seguito di una caduta accidentale in casa.

Sono attimi di preoccupazione per Luis Muriel, l’attaccante in forza all’Atalanta è stato infatti ricoverato d’urgenza in un ospedale di Bergamo a seguito di un trauma cranico con ferita lacero-contusa che il colombiano si sarebbe rimediato cadendo mentre si trovava nella propria abitazione.

Secondo le prime indiscrezioni tuttavia, il calciatore parrebbe essere in buone condizioni di salute e il trauma cranico non sarebbe grave come inizialmente ipotizzato.





Atalanta, trauma cranico per Luis Muriel

Stando a quanto riportato dalle testate del settore, il bomber atalantino sarebbe accidentalmente caduto a bordo piscina mentre era a pranzo con i propri compagni di squadra, sbattendo la testa al suolo e rimediando per questo un trauma cranico che ha reso necessario il ricovero in ospedale.

Al momento è ancora da stabilire l’effettiva dinamica della caduta.

Fortunatamente il colombiano non sarebbe in gravi condizioni, ma a causa del ricovero sarà costretto a saltare il derby contro il Brescia che verrà disputato alle 21:45 a Bergamo. Quella di stasera sarà l’ennesima occasione per confermare l’imbattibilità sul campo dell’Atalanta, oltre che per tentare di scavalcare temporaneamente Inter e Lazio in classifica andando ad insidiare la Juventus al secondo posto.

Arrivato all’Atalanta nel giugno del 2019, Muriel si è subito fatto notare per il grande contributo dato alla squadra in termini di gol, con ben 17 reti su 29 presenze nel campionato maggiore che lo posizionano al quarto posto nella classifica marcatori di questa stagione della Serie A.