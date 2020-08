Roberto Baronio potrebbe diventare il nuovo vice di Pirlo alla guida della Juventus. Idee Barzagli e Matri come rinforzi per lo staff tecnico.

Secondo quanto riportano le fonti vicine alla Juventus, il neo tecnico Andrea Pirlo avrebbe intenzione di rivoluzionare l’intero staff tecnico, facendosi affiancare da Roberto Baronio come suo vice. Nello staff potrebbero tornare a sorpresa due ex bianconeri come Andrea Barzagli e Alessandro Matri.

Juventus, Baronio vice di Pirlo?

In meno di 24 ore il mondo Juventus è radicalmente cambiato, ma il taglio netto con il passato non è ancora stato inferto dal neo tecnico Andrea Pirlo, che come suo vice avrebbe scelto Roberto Baronio.

Una decisione meno intrigante rispetto a quella fatta per l’ex centrocampista bianconero, visto che Baronio è reduce da una stagione deludente con la Primavera del Napoli (esonaerato a gennaio). L’ex laziale però sarebbe un amico fidato di Pirlo, visto che i due si conoscono dai tempi del Brescia.





A volte ritornano

Andrea Pirlo ha già le idee chiare sulla filosofia da mettere in pratica: ritrovare quella compattezza conosciuta ai tempi della Juventus di Conte, quando iniziò il ciclo vincente in Italia.

Per questo motivo, nel suo staff il nuovo tecnico avrebbe richiesto la presenza di Andrea Barzagli e di Alessandro Matri, ex attaccante di quella Juve tritatutto.

Il primo andrebbe a lavorare sulla solidità del reparto difensivo, mentre il secondo cercherebbe di preparare il reparto offensivo alle nuove sfide della stagione. Per quanto riguarda la guida dell‘Under 23, rimasta vacante dopo la promozione in prima squadra di Pirlo, in lizza ci sarebbero Fabio Grosso e Marco Baroni.