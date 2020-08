Uno dei 9 giocatori del Barcellona che inizieranno il precampionato è risultato positivo al Coronavirus.

È risultato positivo al Coronavirus un giocatore del Barcellona. Il calciatore è fra quelli che inizieranno il precampionato: nessuno ha avuto contatti con chi giocherà la Final Eight di Champions.

Giocatore del Barcellona positivo

Allarme Covid-19 in casa Barcellona. Il club spagnolo ha annunciato nella mattinata di mercoledì 12 agosto che uno dei dei nove calciatori che inizieranno il precampionato è risultato positivo al Coronavirus.

Il club ha fatto sapere che, in ogni caso, nessuno di loro ha avuto contatti con la rosa che giocherà la Final Eight di Champions League e la sera di venerdì 14 agosto scenderà in campo contro il Bayer Monaco per giocarsi il quarto di finale.

Le parole del club

Con le seguenti parole il club spagnolo ha annunciato su Twitter la notizia: “I test svolti sui nove giocatori che dovevano cominciare oggi la preparazione hanno mostrato una positività. Il giocatore non ha sintomi, è in buona salute ed è stato messo in quarantena a casa. Tutte le persone in contatto con il giocatore sono già state tracciate. Il giocatore non è stato in contatto con nessun giocatore della squadra che domani partirà per Lisbona per giocare in Champions League“.

One positive case of Covid-19 among the nine players starting the preseason. https://t.co/8wtNikt2mZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020

I nove giocatori che si sono ritrovati nella giornata di mercoledì 12 agosto per iniziare la preparazione sono Pedri, Trincao, Matheus Pereira, Rafinha, Aleñá, Todibo, Wagué, Miranda e Oriol Busquets.