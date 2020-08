Si è conclusa la semifinale di Champions League che ha visto il Bayern sconfiggere il Lione per 3 a 0. La finale sarà con il Paris St. Germain.

Il Bayern Monaco ha battuto il Lione in questa semifinale di Champions League per 0-3. Questa sfida non è del tutto inedita, infatti, in precedenza queste due squadre si sono incontrate in altre otto occasioni che si sono concluse con due pareggi, quattro vittorie del Bayern Monaco e due vittorie del Lione.

L’ultima volta che queste due squadre si erano affrontate sul campo era il campionato di Champions 2009/2010, anno tra l’altro ricordato per il “Triplete” dell’Inter di José Mourinho. Questa partita segna ufficialmente la dodicesima semifinale di Champions League dei tedeschi. Si tratta di un record che vede il Bayern Monaco secondo solo al Real Madrid.

Semifinale Champions League: l’imbattibilità del Bayern

La lunga corsa del Bayern Monaco verso la finale è stata caratterizzata da una lunga striscia di imbattibilità con le sei vittorie nel girone e poi le successive contro Chelsea e Lione.

Si parla esattamente negli ultimi anni di ben 27 successi e un pareggio, con una striscia d’imbattibilità totale di 28 gare. Un record senza precedenti.

Una menzione speciale in questa partita va a Robert Lewandowski, capocannoniere in questa Champions League con ben 14 Goal e tra l’altro autore della rete decisiva all’88esimo che ha firmato il pass per il Bayern Monaco verso la finale con il Paris Saint Germain.

Le altre due reti invece sono state entrambe firmate da Gnabry rispettivamente al 18esimo e al 33esimo del primo tempo. Sono stati invece ammoniti, Marcelo, Marçal e Thiago Mendes.

Presto la finale

Il prossimo appuntamente che chiuderà la Champions, sarà la finale che vedrà protagoniste il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain, che ha battuto a sua volta il Lipsia per 0-3. La tensione sarà alle stelle. Un vero scontro tra titani.