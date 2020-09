Al via la nuova stagione di Serie A con il sorteggio del calendario 2020/2021.

Alle 12:00 di oggi, mercoledì 2 settembre, la nuova Serie A prenderà forma con il sorteggio del calendario della stagione 2020/2021. La partenza del campionato è prevista per il 19 settembre, mentre la conclusione è fissata al 23 maggio.

In mezzo 38 giornate che serviranno ad assegnare lo scudetto tricolore e ad emozionare i milioni di tifosi italiani e non solo. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A, e in streaming su skysport.it e sulcanale YouTube della Lega Serie A.

Il sorteggio del calendario di Serie A 2020/2021

Il criterio di compilazione del calendario segue delle regole ben precise. Anzitutto i derby non possono essere disputati né nel primo, né nell’ultimo turno, mentre per i big match può esserci spazio sia all’alba che al tramonto del torneo. Tuttavia, le sette compagini impegnate negli appuntamenti europei non possono incrociarsi nei turni che seguono la Champions League e l’Europa League.

In aggiunta quest’anno Lazio e Roma non avranno a disposizione lo stadio Olimpico in occasione della 38esima giornata, a causa dell’Europeo. Ciò significa che entrambe dovranno terminare la propria avventura in campionato in trasferta. Infine, nessuna formazione potrà giocare più di una volta per ogni girone due gare consecutive in casa o fuori e non ci potrà essere alcun incontro ripetuto (stessa partita alla stessa giornata, con lo stesso ordine casa/trasferta) rispetto al calendario 2019/2020.

La prima giornata di Seria A

Il campionato di Serie A 2020/2021 si aprirà con Juventus-Sampdoria, mentre l’Inter debutterà a Benevento, il Milan ospiterà il Bologna. Subito un big match, quello tra Lazio e Atalanta. E ancora Fiorentina – Torino, Genoa – Crotone, Parma – Napoli, Sassuolo – Cagliari, Udinese – Spezia e Verona – Roma.