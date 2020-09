Ciccio Graziani in ospedale per incidente domestico: le condizioni

Ciccio Graziani è stato ricoverato nell'ospedale di Arezzo a causa di un incidente domestico

Ciccio Graziani è stato ricoverato nell’ospedale di Arezzo a causa di un incidente domestico. La brutta notizia è arrivata direttamente dall’ospedale San Donato, che ha spiegato che l’ex attaccante è rimasto vittima di una brutta caduta. Graziani, campione del mondo con l’Italia del 1982, ha riportato diverse fratture alle costole e per alcuni giorni è stato nel reparto di rianimazione per alcuni esami approfonditi.

Le sue condizioni stanno migliorando.

Per fortuna è migliorato ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria, dove trascorrerà il tempo necessario per guarire.





L’ex bomber è uno dei più amati di sempre, non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere e la sua generosità.

Era un attaccante davvero molto bravo e la sua carriera è stata molto positiva. Ha giocato nel Torino e ha formato una coppia d’oro con Pierino Pulcini, con cui ha vinto lo scudetto nel 1977. Ha giocato la finale di Coppa dei Campioni del 1984. Ha fatto anche l’allenatore, anche all’interno del reality “Campioni”. I suoi tantissimi fan si sono molto preoccupati per il suo ricovero, ma per fortuna Ciccio Graziani sta molto meglio.