Si è conclusa con il risultato di 1-4 la partita Lazio – Atalanta, in occasione del recupero della prima giornata di campionato. Gol di Gosens, Hateboer e doppietta di Gomez. Di Caicedo l’unico gol della formazione allenata da Simone Inzaghi.

Per il big match del recupero della prima giornata di campionata i biancocelesti si sono affidati al 3-5-2, con Strakosha in porta e a seguire Patric, Acerbi, Radu in difesa. Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic a centrocampo, e infine Immobile e Correa in attacco.

L‘Atalanta allenata da Gasperini, invece, è scesa in campo con un 3-4-2-1. Sportiello in porta, mentre Toloi, Palomino, Djimsiti in difesa.

Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens a centrocampo, a seguire Malinovskyi, Gomez e D. Zapata in attacco.

Un match che ha visto l’Atalanta andare in vantaggio attorno all’11esimo minuto del primo tempo, grazie ad un gol di Gosens. Sponda di testa di Hateboer, con Gosens che si inserisce in mezzo all’area e sigla il rete del momentaneo 0-1.

Al 32esimo arriva il raddoppio dell’Atalanta. Cross da sinistra di Gosens e tap in vincente di Hateboer. Dea scatenata, con la formazione allenata da Gasperini che chiude la prima frazione di gioco con il risultato di 0-3. Al 42esimo minuto, infatti, ha segnato il suo nome sul tabellino dei marcatori anche Papu Gomez.

Nel secondo tempo la Lazio accorcia le distanze grazie al gol di Caicedo al 58esimo minuto.

Poco dopo, però, ecco l’Atalanta segnare grazie ad un’altra rete di Papu Gomez che sigla così la sua doppietta personale. Si conclude quindi con il risultato di 1-4 la partita Lazio-Atalanta.