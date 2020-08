Champions League, Atalanta-Psg 1-2: nerazzurri eliminati

Finisce con il risultato di 1-2 la partita di Champions League Atalanta - Paris Saint Germain.

Finisce con il risultato di 1-2 la partita dei quarti di finale di Champions League Atalanta – Paris Saint Germain. Un risultato che mette fine ai sogni della squadra allenata da Gasperini di approdare alle semifinali della competizione.

Atalanta – Psg 1-2

In vantaggio al 26esimo minuto del primo tempo grazie ad una rete di Pasalic, l’Atalanta ha visto sfumare il sogno di approdare in semifinale durante i minuti di recupero. Al 90esimo, minuto, infatti, ha pareggiato Marquinhos. Pochi minuti dopo il gol di Choupo Moting che ha consegnato il pass per le semifinali alla sua squadra.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato: “C’è grande rammarico, siamo arrivati molto vicini e mancava pochissimo.

Sembrava ce la potessimo fare, poteva essere una grande impresa”. Per poi aggiungere:”Rimane però la soddisfazione per l’esperienza, una Champions in crescendo. Sembrava fatta, nonostante le difficoltà. In questo tipo di gare gli avversari hanno alcuni giocatori di esperienza e tra i più forti al mondo, Mbappe e Neymar hanno rivitalizzato le loro azioni. I ragazzi hanno dato veramente tutto, non posso non ringraziare i ragazzi: fare più di questo era difficile”.





L’allenatore dell’Atalanta ha inoltre affermato: “La Champions è una competizione molto particolare, è la competizione degli episodi e dei dettagli, quelli che quando c’è equilibrio determinano il risultato. Nonostante Mbappe eravamo arrivati al 90′ poi abbiamo avuto occasioni con Djimsiti o ripartenze che si potevano fare meglio.

Loro però avevano gamba e qualità, come Mbappé e Neymar, un altro livello. Noi abbiamo giocato con le nostre armi e il gol di Pasalic mi ha ricordato quello di Ilicic a Valencia, poi quella di Hateboer… ultimamente è vero che siamo stati meno brillanti davanti, ma abbiamo sostituito Ilicic con i centrocampisti. Non avevamo il giocatore offensivo che potesse arrivare di più in area. Muriel me lo tenevo per i secondi tempi e per dare la svolta.

Ma a parte le cose tecniche da cui dovremo trarre insegnamenti, va bene così”.