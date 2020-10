La co-pilota stava gareggiando insieme al compagno quando l'auto è finita fuori strada. La 21enne è morta pochi minuti dopo

Lutto nel mondo del rally per la terribile tragedia che ha colpito la casa automobilistica Peugeot. Durante la prima tappa del del Rally Marinha Grande in Portogallo, è deceduta la co-pilota spagnola Laura Salvo di 21 anni. La giovanissima co-pilota stava affrontando la gara insieme al pilota, il suo compagno Miquel Socias.

I due sono stati coinvolti in un grave incidente, l’auto è finita fuori strada e per Laura Salvo non c’è stato nulla da fare. Inutile il tentativo di soccorrere la 21enne deceduta pochi minuti dopo l’impatto.

Laura Salvo morta dopo l’impatto

A spiegare l’accaduto è stato il presidente dell’Automobile Club Grande Marinha che ha sottolineato il tentativo di salvare la giovane co-pilota. “Il nostro staff e i mezzi di soccorso sono arrivati sulla scena in circa due minuti – ha sdetto -, facendo tutto il possibile per salvare la giovane e cercando di rianimarla.

La ragazza è stata portata in una zona dove fosse possibile l’arrivo di un elicottero di emergenza medica, ma alla fine è morta sul posto”. In segno di lutto tutte le vetture del marchio Peugeot hanno deciso di terminare la loro prova dopo la prima manche. La morte della giovane co-pilota Laura Salvo lascia attonini colleghi e tutti gli appassionati del mondo del rally. Sono decine i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social network.