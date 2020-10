Assegnati i diritti per le partite in chiaro delle squadre italiane in Champions, Juve e Inter visibili in chiaro, delusi i tifosi di Atalanta e Lazio

Come nella stagione precedente, i diritti per la trasmissione delle partite in chiaro della Champions League 2020/21 saranno di Mediaset. Canale 5 infatti, trasmetterà 6 incontri, uno per ogni giornata delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea.

Champions League, le partite in chiaro

Saranno sicuramente soddisfatti i tifosi di Juventus e Inter che si divideranno le 6 gare sulla rete ammiraglia di Mediaset. Le partite in questione sono i due match con il Barcellona e la sfida con il Ferencvaros per i bianconeri, mentre quelle degli uomini di Conte saranno le partite di andata e ritorno contro il Borussia Mönchengladbach e il big match del Bernabeu contro il Real Madrid.

Il rovescio della medaglia è sicuramente la mancanza di partite di Atalanta e Lazio, le quali affronteranno anche loro avversarie di assoluto valore (i bergamaschi sono in girone con il Liverpool, la squadra di Inzaghi è invece in gruppo con il Borussia Dortmund)

Conferma Mediaset in attesa della riassegnazione dei diritti

Anche per quest’anno la rete di Cologno Monzese ha battuto i rivali per la trasmissione free, considerando che quest’anno scade il triennio dei diritti e che probabilmente Mediaset e Sky battaglieranno nuovamente per ottenerli, senza dimenticare un possibile inserimento di Dazn nella trattativa che potrebbe scombinare i palinsesti del calcio italiano.

Il programma

Sarà l’Inter a esordire per prima, il 21 ottobre a San Siro contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, mentre la settimana successiva sarà la volta della squadra di Pirlo che riceverà a Torino il Barcellona

Di seguito il programma completo.

Mercoledì 21 Ottobre: Inter-Borussia Mönchengladbach

Mercoledì 28 Ottobre: Juventus-Barcellona

Martedì 3 Novembre: Real Madrid-Inter

Martedì 24 Novembre: Juventus-Ferencvaros

Martedì 1° Dicembre: Borussia Mönchengladbach-Inter

Martedì 8 Dicembre: Barcellona-Juventus

Il fischio d’inizio di tutte le sopracitate partite sarà alle ore 21.